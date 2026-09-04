Ежемесячные потери России на фронте составляют не менее 36 тысяч.

Сколько российских оккупантов ликвидировано за сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 4 сентября 2026 года Россия потеряла:

Потери врага на 4 сентября 2026 года / Фото Генштаба

Между тем российская нефтяная отрасль испытывает все более серьезные последствия войны против Украины.

Правительство России уже закладывает сокращение добычи нефти в свои бюджетные прогнозы. Согласно правительственному прогнозу, в 2026–2029 годах добычу сократят на 16–20 миллионов тонн по сравнению с майскими оценками.

В 2026 году он может составить всего 494,2 миллиона тонн – это будет самый низкий показатель с 2009 года.

Российские власти объясняют проблемы временными факторами и ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

В то же время российские НПЗ продолжают терять мощности из-за украинских ударов. В частности, в августе полностью остановился Киришский НПЗ в Ленинградской области.

На этом фоне Россия также признает трудности, с которыми сталкивается ОПЕК+. В июле на страны альянса приходилось около 40% мировой добычи нефти, тогда как до обострения ситуации на Ближнем Востоке этот показатель превышал 48%.