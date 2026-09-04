Місячні втрати Росії на фронті становлять щонайменше 36 тисяч.

Скільки російських окупантів ліквідовано за добу?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 4 вересня 2026 рік Росія втратила:

Втрати ворога на 4 вересня 2026 рік / Фото Генштаб

Тим часом російська нафтова галузь відчуває дедалі більші наслідки війни проти України.

Уряд Росії уже закладає скорочення видобутку нафти у свої бюджетні прогнози. Згідно з урядовим прогнозом, у 2026 – 2029 роках видобуток знизять на 16 – 20 мільйонів тонн порівняно з травневими оцінками.

У 2026 році він може становити лише 494,2 мільйонів тонн – це буде найнижчий показник із 2009 року.

Російська влада пояснює проблеми тимчасовими факторами та ремонтом нафтопереробних заводів.

Водночас російські НПЗ продовжують втрачати потужності через українські удари. Зокрема, у серпні повністю зупинився Киришський НПЗ у Ленінградській області.

На цьому тлі Росія також визнає труднощі, з якими стикається ОПЕК+. У липні на країни альянсу припадало близько 40% світового видобутку нафти, тоді як до загострення ситуації на Близькому Сході цей показник перевищував 48%.