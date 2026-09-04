Сколько российских военнослужащих погибло: потери России на 4 сентября

За свои имперские амбиции в Украине Россия продолжает расплачиваться дорогой ценой. Агрессия против нашей страны обернулась против врага в виде больших потерь на фронте, горящих НПЗ и экономического кризиса.

Ежемесячные потери России на фронте составляют не менее 36 тысяч.

Сколько российских оккупантов ликвидировано за сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 4 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 493 790 (+1 440) человек;

танков – 12 325 (+1);

боевых бронированных машин – 25 272 (+8);

артиллерийских систем – 49 162 (+77);

РСЗО – 2 088 (+3);

средства ПВО – 1604 (+4);

самолетов – 441 (+0);

вертолетов – 355 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2489 (+13);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 497 911 (+1 890);

крылатые ракеты – 5070 (+0);

корабли/катера – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 143 642 (+492);

специальная техника – 4636 (+8).

Потери врага на 4 сентября 2026 года / Фото Генштаба

Между тем российская нефтяная отрасль испытывает все более серьезные последствия войны против Украины.

Правительство России уже закладывает сокращение добычи нефти в свои бюджетные прогнозы. Согласно правительственному прогнозу, в 2026–2029 годах добычу сократят на 16–20 миллионов тонн по сравнению с майскими оценками.

В 2026 году он может составить всего 494,2 миллиона тонн – это будет самый низкий показатель с 2009 года.

Российские власти объясняют проблемы временными факторами и ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

В то же время российские НПЗ продолжают терять мощности из-за украинских ударов. В частности, в августе полностью остановился Киришский НПЗ в Ленинградской области.

На этом фоне Россия также признает трудности, с которыми сталкивается ОПЕК+. В июле на страны альянса приходилось около 40% мировой добычи нефти, тогда как до обострения ситуации на Ближнем Востоке этот показатель превышал 48%.