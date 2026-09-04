Сколько российских военнослужащих погибло: потери России на 4 сентября
За свои имперские амбиции в Украине Россия продолжает расплачиваться дорогой ценой. Агрессия против нашей страны обернулась против врага в виде больших потерь на фронте, горящих НПЗ и экономического кризиса.
Ежемесячные потери России на фронте составляют не менее 36 тысяч.
Сколько российских оккупантов ликвидировано за сутки?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 4 сентября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 493 790 (+1 440) человек;
- танков – 12 325 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 272 (+8);
- артиллерийских систем – 49 162 (+77);
- РСЗО – 2 088 (+3);
- средства ПВО – 1604 (+4);
- самолетов – 441 (+0);
- вертолетов – 355 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2489 (+13);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 497 911 (+1 890);
- крылатые ракеты – 5070 (+0);
- корабли/катера – 35 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 143 642 (+492);
- специальная техника – 4636 (+8).
Потери врага на 4 сентября 2026 года / Фото Генштаба
Между тем российская нефтяная отрасль испытывает все более серьезные последствия войны против Украины.
Правительство России уже закладывает сокращение добычи нефти в свои бюджетные прогнозы. Согласно правительственному прогнозу, в 2026–2029 годах добычу сократят на 16–20 миллионов тонн по сравнению с майскими оценками.
В 2026 году он может составить всего 494,2 миллиона тонн – это будет самый низкий показатель с 2009 года.
Российские власти объясняют проблемы временными факторами и ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.
В то же время российские НПЗ продолжают терять мощности из-за украинских ударов. В частности, в августе полностью остановился Киришский НПЗ в Ленинградской области.
На этом фоне Россия также признает трудности, с которыми сталкивается ОПЕК+. В июле на страны альянса приходилось около 40% мировой добычи нефти, тогда как до обострения ситуации на Ближнем Востоке этот показатель превышал 48%.