О новой партии уничтоженных оккупантов и их технике сообщили в Генштабе ВСУ.
По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 5 августа 2026 года общие боевые потери российской армии ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 452 8000 (+1 130);
- танков – 12 242 (+5);
- боевых бронированных машин – 25 084 (+5);
- артиллерийских систем – 47 396 (+65)
- РСЗО – 2002 (+2);
- средства ПВО – 1 540 (+2);
- самолетов – 439;
- вертолетов – 354;
- наземных робототехнических комплексов – 2 134 (+10);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 444 455 (+1 715);
- крылатые ракеты – 5 007;
- корабли / катера – 34;
- подводные лодки – 2;
- автомобильная техника и автоцистерны – 130 266 (+449);
- специальная техника – 4 495 (+3).
Потери противника по состоянию на 5 августа / Инфографика Генштаба
Отметим, что командование 64-й отдельной мотострелковой бригады страны-агрессора скрывает истинные масштабы потерь среди личного состава. Тысячи российских военных официально числятся пропавшими без вести, хотя значительная часть из них, вероятно, погибла на фронте.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
В то же время родственники оккупантов, пытающиеся узнать о судьбе своих близких, сталкиваются с давлением и угрозами. Их якобы запугивают уголовным преследованием и предупреждают о возможном лишении положенных компенсаций.