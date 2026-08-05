Про нову партію ліквідованих окупантів та їхню техніку повідомили в Генштабі ЗСУ.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 5 серпня 2026 року загальні бойові втрати російської армії орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 452 8000 (+1 130);
- танків – 12 242 (+5);
- бойових броньованих машин – 25 084 (+5);;
- артилерійських систем – 47 396 (+65)
- РСЗВ – 2002 (+2);
- засоби ППО – 1 540 (+2);
- літаків – 439;
- гелікоптерів – 354;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 134 (+10);
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 444 455 (+1 715);
- крилаті ракети – 5 007;
- кораблі / катери – 34;
- підводні човни – 2;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 130 266 (+449);
- спеціальна техніка – 4 495 (+3).
Втрати ворога станом на 5 серпня / Інфографіка Генштабу
Зазначимо, що командування 64-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресорки приховує справжні масштаби втрат серед особового складу. Тисячі російських військових офіційно мають статус зниклих безвісти, хоча значна частина з них, імовірно, загинула на фронті.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Водночас родичі окупантів, які намагаються дізнатися про долю своїх близьких, стикаються з тиском і погрозами. Їх нібито залякують кримінальним переслідуванням і попереджають про можливе позбавлення належних компенсацій.