5 ноября, 06:34
Более 2000 оккупантов, 2 РСЗО, 5 средств ПВО: потери России по состоянию на 5 ноября
Страна-агрессор продолжает нести большие потери на поле боя. За последние сутки враг потерял 2 380 военнослужащих.
С 24 февраля 2022 года у врага насчитывается около 1,6 миллиона солдат убитых и тяжелораненых. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 5 ноября Россия потеряла:
- личного состава – около 1 599 390 (+2 380) человек;
- танков – 12 454 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 643 (+3);
- артиллерийских систем – 51 902 (+23);
- РСЗО – 2 254 (+2);
- средств ПВО – 1 738 (+5);
- самолетов – 452 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 596 221 (+1 163);
- наземных робототехнических комплексов – 3 077 (+5);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 170 256 (+375);
- специальной техники – 4 873 (+2);
- крылатых ракет – 5 192 (+0).
Потери России / Инфографика Генштаба
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что российская армия в октябре 2026 года потеряла рекордные 54,4 тысячи военнослужащих, погибших и тяжелораненых. Президент подчеркнул, что оккупанты не имеют преимущества на фронте, хотя и усиливают удары с воздуха.