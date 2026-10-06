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6 октября, 06:27
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Минус более 1500 оккупантов, 3 танка и 2 РСЗО: потери России на 6 октября

Даниил Жоров

Потери россиян в живой силе и технике продолжают неуклонно расти. За последние сутки страна-агрессор потеряла 1 540 своих военнослужащих.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 1,5 миллиона солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

С 24 февраля 2022 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 544 260 (+1 540) человек;
  • танков – 12 396 (+3);
  • боевых бронированных машин – 25 494 (+7);
  • артиллерийских систем – 50 785 (+52);
  • РСЗО – 2 184 (+2);
  • средств ПВО – 1 688 (+0);
  • самолетов – 443 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 549 986 (+1 891);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 866 (+7);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 158 551 (+566);
  • специальной техники – 4 795 (+2);
  • крылатых ракет – 5 126 (+0).


Потери противника / Инфографика Генштаба

Напомним, что участники движения "Атеш" сожгли вышку связи, на которой располагалась вражеская система РЭБ в Воронежской области. Уничтожение этого оборудования оставило без защиты логистический маршрут оккупантов.

Кроме того, СБУ удалось нанести удар по аэродрому "Ханская". Спутниковые снимки подтвердили уничтожение вражеских самолетов Су-34 и Су-35.