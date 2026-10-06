6 октября, 06:27
Минус более 1500 оккупантов, 3 танка и 2 РСЗО: потери России на 6 октября
Потери россиян в живой силе и технике продолжают неуклонно расти. За последние сутки страна-агрессор потеряла 1 540 своих военнослужащих.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 1,5 миллиона солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России?
С 24 февраля 2022 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 544 260 (+1 540) человек;
- танков – 12 396 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 494 (+7);
- артиллерийских систем – 50 785 (+52);
- РСЗО – 2 184 (+2);
- средств ПВО – 1 688 (+0);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 549 986 (+1 891);
- наземных робототехнических комплексов – 2 866 (+7);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 158 551 (+566);
- специальной техники – 4 795 (+2);
- крылатых ракет – 5 126 (+0).
Потери противника / Инфографика Генштаба
Напомним, что участники движения "Атеш" сожгли вышку связи, на которой располагалась вражеская система РЭБ в Воронежской области. Уничтожение этого оборудования оставило без защиты логистический маршрут оккупантов.
Кроме того, СБУ удалось нанести удар по аэродрому "Ханская". Спутниковые снимки подтвердили уничтожение вражеских самолетов Су-34 и Су-35.