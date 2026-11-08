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8 ноября, 06:35
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Армия Путина продолжает оставаться без людей и техники: потери противника по состоянию на 8 ноября

Вероника Соцкова

Российская армия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали еще более 2 тысяч российских военнослужащих, а также уничтожили десятки единиц техники и вооружения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери понес враг?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 8 ноября 2026 года Россия потеряла:

  • Личный состав: около 1 606 400 (+2 290) человек
  • Танки: 12 458 (+2)
  • Боевые бронированные машины: 25 668 (+14)
  • Артиллерийские системы: 52 044 (+44)
  • РСЗО: 2 257
  • Средства ПВО: 1 751 (+4)
  • Самолеты: 452
  • Вертолеты: 356
  • Наземные робототехнические комплексы: 3 099 (+6)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 600 177 (+1 337)
  • Крылатые ракеты: 5 196 (+4)
  • Корабли и катера: 35
  • Подводные лодки: 2
  • Автомобильная техника и автоцистерны: 171 850 (+461)
  • Специальная техника: 4 888 (+7)

Потери России на 8 ноября 2026 года / Фото Генштаба

Напомним, Центр спецопераций "Альфа" СБУ восьмой месяц подряд занимает первое место в рейтинге эффективности подразделений Сил обороны. Рейтинг формируется по количеству пораженных вражеских целей и уничтоженной живой силы противника.

В течение октября 2026 года спецназовцы ликвидировали почти 11 тысяч российских оккупантов. Кроме того, бойцы поразили 4 883 беспилотника и наземных роботизированных комплекса, а также 2 388 антенн и узлов связи. Под ударами оказались 2 251 единица автомобильной техники, 710 фортификационных сооружений и 508 расчетов БПЛА.