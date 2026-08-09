Сколько оккупантов и техники уничтожено за сутки: потери России на 9 августа

Цена российской агрессии против Украины неуклонно растет. Каждый месяц страна-агрессор теряет 30 тысяч солдат, погибших и получивших тяжелые ранения.

Между тем российское командование тщательно скрывает истинные масштабы потерь. Родственников без вести пропавших солдат систематически запугивают, чтобы они не пытались выяснить судьбу своих родных.

Сколько людей и техники потеряла Россия с начала войны?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 9 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 457 740 (+1 130) человек;

танков – 12 253 (+2);

боевых бронированных машин – 25 103 (+4);

артиллерийских систем – 47 621 (+41);

РСЗО – 2013 (+4);

средств ПВО – 1556 (+0);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2171 (+9);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 451 248 (+1642);

крылатых ракет – 5007 (+0);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 131 775 (+358);

специальной техники – 4505 (+1).

Потери России на войне в Украине на 9 августа 2026 год / Фото Генштаб

В последнем интервью Владимир Зеленский в очередной раз рассказал о планах России мобилизовать полмиллиона солдат после 21 сентября – дня, когда должны состояться выборы в Госдуму.

По словам политика, Путин будет проводить скрытую мобилизацию путем подписания теневых контрактов, ограничения на выезд и блокирования границ. Российский диктатор хочет "обмануть" свое население, проведя массированную мобилизацию без ее объявления.

По мнению Зеленского, почему Россия будет отправлять людей на фронт, тем больше потерь она понесет.

Кроме того, мобилизовав 500 тысяч солдат, Путин хочет усилить психологическое давление не только на украинцев, но и на Европу.