Только под Бахмутом Россия потеряла больше войск, чем за все время после Второй мировой

Российский парад 9 мая продемонстрировал всю "мощь" остатков российской армии. Большая ее часть как техники, так и живой силы гниет в полях под Бахмутом.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. В частности, на параде в Москве было наименьшее количество военных за 15 лет.

Важно Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

На Красной площади была "мощь" российской армии

Смирнов отметил, что танк Т-34 во главе колонны на Красной площади все продемонстрировал. Другой техники нет, потому что она или разбита, или является трофейной и выполняет задачи ВСУ. После такого парада многие в России задумались над тем, что на самом деле происходит.

Последние данные социологии, полученные неделю назад, показывают не совсем положительные настроения россиян. Больше всего, чего они, конечно, боятся, это нашего украинского контрнаступления. Они боятся второй волны мобилизации. Боятся дронов от ВСУ, не от ВСУ, что может быть предпосылкой для их мобилизации,

– заметил бывший советник министра внутренних дел.

Смирнов о том, что под Бахмутом потери россиян больше, чем за все время после Второй мировой: смотрите видео

На Западе уже не боятся России

Меняются настроения и на Западе. Там уже не боятся России. Война в Украине показала, что их армия представляет больше угрозы, когда угрожает, а не действие. Так называемая вторая армия мира собиралась за 3 дня захватить Киев, за неделю Украину, пройтись по Европе с, как они говорят "можем повторить", но застряла под городком Бахмут.

"Это все, что они смогли. Похоронить сотни тысяч своих войск. Кстати, интересный факт. Под Бахмутом Россия потеряла больше личного состава, чем СССР и Россия во всех войнах после Второй мировой. Это все, что нужно понимать о "второй армии мира", – подчеркнул Смирнов.

Проблемы России из-за войны в Украине: последние новости