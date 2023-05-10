Про це 24 Каналу розповів колишній радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Зокрема, на параді в Москві була найменша кількість військових за 15 років.

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На Червоній площі була "міць" російської армії

Смірнов зазначив, що танк "Т-34" на чолі колони на Червоній площі все продемонстрував. Іншої техніки нема, бо вона або розбита, або є трофейною і виконує завдання ЗСУ. Після такого параду багато хто в Росії замислився над тим, що насправді відбувається.

Останні дані соціології, які я отримав тиждень тому, показують не зовсім позитивні настрої росіян. Найбільше, чого вони, звичайно, бояться, це нашого українського контрнаступу. Вони бояться другої хвилі мобілізації. Бояться дронів від ЗСУ, чи не від ЗСУ, що може бути передумовою для їхньої мобілізації,

– зауважив колишній радник міністра внутрішніх справ.

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На Заході вже не бояться Росії

Змінюються настрої й на Заході. Там уже не бояться Росії. Війна в Україні показала, що їхня армія становить більше загрози, коли погрожує, а не діє. Так звана друга армія світу збиралась за 3 дні захопити Київ, за тиждень Україну, пройтись Європою з, як вони кажуть "можем павтаріть", але застрягла під містечком Бахмут.

"Це все, на що вони спромоглися. Поховати сотні тисяч своїх військ. До речі, цікавий факт. Під Бахмутом Росія втратила більше особового складу, ніж СРСР і Росія в усіх війнах після Другої світової. Це все, що треба розуміти про "другу армію світу", – наголосив Смірнов.

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