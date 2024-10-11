Ежедневно десятки убитых: движение "Атеш" рассказало, какую кровавую цену платит Россия под Покровском

Российская армия, несмотря на огромные потери в технике и живой силе, не оставляет попыток продвинуться вглубь украинских территорий. Только под Покровском оккупанты ежедневно теряют около 50 своих солдат.

Об этом сообщили в движении "Атеш". По словам партизан, оккупанты платят действительно кровавую цену за каждый метр земли под Покровском.

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Ежедневно под Покровском Россия теряет десятки солдат

Агент "Атеш" из числа военных оккупационной 30-й ОМСБ рассказал об огромных потерях России в войне. Так, на Покровском направлении россияне ежедневно устанавливают новые "рекорды". Только за прошедшие сутки в 30-1 бригаде около 50 человек погибли или были ранены в боях за Покровск.

Больницы и госпитали оккупантов сейчас переполнены, гражданских срочно выписывают, чтобы освободить места для раненых оккупантов. Эту информацию подтверждает и агент медперсонала одной из больниц Макеевки.

Оккупационные власти продолжают игнорировать потребности мирных жителей ради спасения своих солдат. Украинцев выгоняют из больниц, чтобы госпитализировать российских военных,

– добавляют агенты "Атеш".

Ранее заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ Наталья Костенко сообщила, что Россия теряет 1 солдата за каждые 2,5 метра продвижения вглубь украинских территорий. Так, это в очередной раз доказывает, что российское военное командование не учитывает потери живой силы и отправляет их на "мясные штурмы",