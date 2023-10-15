В России бьют тревогу из-за потерь в Работино: там "загадочно" исчезают целые полки оккупантов

Родственники русских военных разыскивают своих близких, которых командование отправило на Запорожское направление. Россияне жалуются, что в районе Работино уже пятый месяц исчезают их родственники, воюющие против Украины.

Родные российских военных из 70 мотострелкового полка записали видеообращение о своих родственниках. Мужчины исчезли во время боев за Работино, при этом командование полка о судьбе военных никакой информации не сообщает, пишет 24 Канал.

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Россиянки ищут своих родных, воюющих на Запорожском направлении

Кузнецова Наталья рассказала, что еще раз обращается, чтобы ей помогли найти сына Пономарева Даниила Олеговича.

Женщина рассказала, что ей сначала говорили, что сын якобы погиб, а потом сказали, что он тяжело ранен. Оккупант полтора месяца не выходит на связь.

Мать рассказывает, что искала Даниила по госпиталям, но ей говорили, что такого человека нет. Командование полка, по ее словам, тоже не дает никакой информации.

Россиянки разыскивают своих мужей и сыновей: смотрите видео

Еще одна россиянка жалуется, что разыскивает своего мужа Егорова Руслана Сергеевича, который якобы не выведен с позиций в районе Вербового.

Другая женщина из России, которая ищет своего родного, рассказала, что звонил по телефону командир, который сказал, что ее родственника не смогли эвакуировать, поскольку оккупантов засыпало землей в окопе.

По другим показаниям, как говорит россиянка, ее родственник якобы взорвался на мине.

Россиянка Владимирова Татьяна Михайловна разыскивает пропавшего в районе Работино мужа. По ее словам, по блиндажу, где находился ее муж, произошли прилеты.

Еще одна россиянка ищет сына Кузнецов Михаила Юрьевича 1990 года рождения. Она рассказала, что 4 октября ее сын пошел на боевую задачу и с ним исчезла связь.

Россиянка жалуется, что командиры не дают никакой информации, ведь вроде бы ничего не знают.