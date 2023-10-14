Знает, что нужно оккупантам: российская блогерша собирает донаты на черные пакеты

Российские блогеры решили помочь своим воякам и начать собирать для них донаты. Они знают, что действительно необходимо российской армии. И это, конечно, – черные пакеты.

Очевидно, так называемые российские инфлюэнсеры поняли, что собирать, например, на дроны для оккупантов не имеет смысла. Так что перешли к главному – пакетам, в которых участники "сво" смогут вернуться домой, пишет 24 Канал.

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В России собирают донаты на черные пакеты

Вера россиян во "вторую армию мира" действительно поражает. Да и скучать по погибшим на войне долго они не собираются. Что и ожидать от страны, в которой уже придумали "интересный" способ восполнять свои потери. Так, в госдуме России решили, что их женщины должны начинать рожать с 19 лет.

А что касается черных пакетов, то, как оказалось, на оккупированных территориях Донецкой области настоящий дефицит. Но это не единственная проблема захватчиков, потому что им даже есть нечего. Поэтому российская блогерша Наталья Хим отчаянно призывает хоть как-то помочь, ведь оккупантам "кроме тыла не на кого надеяться". Потому что кремлевскому диктатору Владимиру Путину абсолютно плевать на тех вояк.

Помогите, пожалуйста. Купите от себя мешки кто может. Они очень нужны. В Донецке это настоящий дефицит,

– пожаловалась россиянка.

Однако это и не удивительно, ведь каждый день наши храбрые воины делают все возможное и невозможное для того, чтобы защитить Украину.

Напомним, что 24 Канал активно помогает нашим защитникам на фронте. На этот раз мы собираем на три Mavic 3 Thermal для трех подразделений аэроразведки. Детали сбора – по ссылке

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Потери России в войне: коротко

С начала полномасштабного вторжения украинским воинам удалось ликвидировать уже больше 286 тысяч российских захватчиков. Вместе с тем, стало меньше у оккупантов и военной техники, а именно: