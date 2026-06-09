Ночь была зажигательной: СБС серьезно ударили по россиянам на оккупированных территориях

Силы беспилотных систем нанесли очередные серьезные потери россиянам на оккупированных территориях. В ночь на 9 июня под прицелом оказался свет, газ, топливо, логистика и не только.

О деталях рассказал командующий СБС "Мадьяр".

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Какие потери понесли россияне на ВОТ?

В течение ночи с 8 на 9 июня "Птицы СБС" на временно оккупированных территориях отработали 36 военных и инфраструктурных объектов россиян:

9 электроподстанций,

2 РЛС,

контрольный наблюдательный пункт "Рубикона",

газовая инфраструктура,

цистерны с топливом,

логистика,

8 телекоммунакийных башен,

временный пункт дислокации и тому подобное.

В частности, только в Запорожье было уничтожено РЛС П-18 "Терек" в населенных пунктах Софиевка и Ивановка.

По "Рубикону" прилетело в селе Шевченко Первое в Донецкой области.

В городе Курахово СБС отработали по временному пункту дислокации личного состава 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии.

Четыре электроподстанции были атакованы в Мариуполе, по одной – в Лисичанске, Луганске, Макеевке, Северодонецке и Джанкое.

В Северодонецке также прилетело по цистернам с горюче-смазочными материалами, а Луганске – по газовой инфраструктуре.

Блеснул свет, топлива ослик не требует, логистический инсульт, интернет и соцсети – то лишнее,

– прокомментировал атаки "Мадьяр".

Работа СБС по оккупантам: смотрите видео

Другие атаки на врага

9 июня в Генштабе сообщили, что Украина поразила новые важные военные объекты России, в частности склады боеприпасов, логистические хабы, пункты управления, позиции операторов беспилотников, резервуары с горючим.

А 8 июня прилет произошел на аэродроме "Протасово" под Рязанью. Там россияне обустроили научно-производственный центр разработки и выпуска БПЛА. Момент попадания по объекту засняли на видео.

Тем временем президент Зеленский анонсировал, что Украина будет запускать по России по 600 дронов и ракет за день, чтобы россияне почувствовали на себе войну, как украинцы.