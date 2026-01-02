СБС поразили несколько объектов россиян на оккупированной Луганщине и в Крыму

Силы беспилотных систем нанесли удары по объектам российских войск на временно оккупированных территориях. В частности, поражена вражеская база хранения горюче-смазочных материалов и РЛС.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.

Как цели россиян поразили бойцы СБС?

Как сообщили защитники, операторы 1 отдельного центра СБС ударили по целям россиян на временно оккупированных территориях Украины.

В Луганской области дроны поразили базу хранения горюче-смазочных материалов российских войск. Там зафиксировали масштабный пожар после ударов. Последствия поражений пока уточняются.

К тому же под прицелом СБС оказалась вражеская радиолокационная станция в Крыму. Она обеспечивала наблюдение за воздушным пространством, отметили военные.

Поражение целей России на ВОТ: смотрите видео

Недавние успешные удары по противнику