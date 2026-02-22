Минус более 2000 оккупантов и много техники: СБУ показала свои успехи за неделю

FPV-операторы "Альфы" СБУ снова успешно отработали по оккупантам. Их они держат постоянно под прицелом, не давая ни передохнуть, ни нарастить силы.

О потерях россиян за последнюю неделю, рассказали в СБУ 21 февраля. Смотрите также Россия долго не выдержит новых потерь: откровенное интервью генерала США о фронте и оружии Какие потери России? За последнюю неделю БпЛА и другие огневые средства успешно отработали по: 3 танкам,

4 ББМ,

16 артиллерийских системах,

4 РСЗО,

3 ПВО,

2 системах РЭБ/РЭР,

231 единицы автотранспорта,

227 БпЛА,

203 антеннах и узлах связи,

17 вражеских НРК,

432 вражеских позициях и укреплениях,

4 складах с боеприпасами,

4 складах с горюче-смазочными материалами. Потери Россия также понесла в живой силе. Спецназовцы "Альфы" отминусовали более 2000 оккупантов. Успешная работа СБУ по оккупантам: смотрите видео Последние потери России В Самарской области России в ночь на 21 февраля на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе произошел масштабный пожар после атаки, в результате которой вспыхнуло по меньшей мере 5 резервуаров.

Также Силы беспилотных систем уничтожили российскую РСЗО "Торнадо-С" в Запорожской области. Она могла поражать цели на расстоянии до 120 километров.

За последние сутки ВСУ ликвидировали 1 010 российских захватчиков и сбили вертолет. Российская армия также потеряла 2 РСЗО, 1 танк, 3 боевых бронированных машины и 42 артиллерийские системы