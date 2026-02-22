Укр Рус
24 Канал Новости Украины «Альфи» відмінусувала понад 2 тисячі окупантів: що ще СБУ вразила за останній тиждень
22 февраля, 00:57
2

Минус более 2000 оккупантов и много техники: СБУ показала свои успехи за неделю

София Рожик

FPV-операторы "Альфы" СБУ снова успешно отработали по оккупантам. Их они держат постоянно под прицелом, не давая ни передохнуть, ни нарастить силы.

О потерях россиян за последнюю неделю, рассказали в СБУ 21 февраля.

Какие потери России?

За последнюю неделю БпЛА и другие огневые средства успешно отработали по:

  • 3 танкам,
  • 4 ББМ,
  • 16 артиллерийских системах,
  • 4 РСЗО,
  • 3 ПВО,
  • 2 системах РЭБ/РЭР,
  • 231 единицы автотранспорта,
  • 227 БпЛА,
  • 203 антеннах и узлах связи,
  • 17 вражеских НРК,
  • 432 вражеских позициях и укреплениях,
  • 4 складах с боеприпасами,
  • 4 складах с горюче-смазочными материалами.

Потери Россия также понесла в живой силе. Спецназовцы "Альфы" отминусовали более 2000 оккупантов.

Успешная работа СБУ по оккупантам: смотрите видео

 

 

