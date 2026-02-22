О потерях россиян за последнюю неделю, рассказали в СБУ 21 февраля.

Какие потери России?

За последнюю неделю БпЛА и другие огневые средства успешно отработали по:

  • 3 танкам,
  • 4 ББМ,
  • 16 артиллерийских системах,
  • 4 РСЗО,
  • 3 ПВО,
  • 2 системах РЭБ/РЭР,
  • 231 единицы автотранспорта,
  • 227 БпЛА,
  • 203 антеннах и узлах связи,
  • 17 вражеских НРК,
  • 432 вражеских позициях и укреплениях,
  • 4 складах с боеприпасами,
  • 4 складах с горюче-смазочными материалами.

Потери Россия также понесла в живой силе. Спецназовцы "Альфы" отминусовали более 2000 оккупантов.

