О потерях россиян за последнюю неделю, рассказали в СБУ 21 февраля.

Какие потери России?

За последнюю неделю БпЛА и другие огневые средства успешно отработали по:

3 танкам,

4 ББМ,

16 артиллерийских системах,

4 РСЗО,

3 ПВО,

2 системах РЭБ/РЭР,

231 единицы автотранспорта,

227 БпЛА,

203 антеннах и узлах связи,

17 вражеских НРК,

432 вражеских позициях и укреплениях,

4 складах с боеприпасами,

4 складах с горюче-смазочными материалами.

Потери Россия также понесла в живой силе. Спецназовцы "Альфы" отминусовали более 2000 оккупантов.

Последние потери России