О потерях россиян за последнюю неделю, рассказали в СБУ 21 февраля.
Какие потери России?
За последнюю неделю БпЛА и другие огневые средства успешно отработали по:
- 3 танкам,
- 4 ББМ,
- 16 артиллерийских системах,
- 4 РСЗО,
- 3 ПВО,
- 2 системах РЭБ/РЭР,
- 231 единицы автотранспорта,
- 227 БпЛА,
- 203 антеннах и узлах связи,
- 17 вражеских НРК,
- 432 вражеских позициях и укреплениях,
- 4 складах с боеприпасами,
- 4 складах с горюче-смазочными материалами.
Потери Россия также понесла в живой силе. Спецназовцы "Альфы" отминусовали более 2000 оккупантов.
Успешная работа СБУ по оккупантам: смотрите видео
Последние потери России
В Самарской области России в ночь на 21 февраля на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе произошел масштабный пожар после атаки, в результате которой вспыхнуло по меньшей мере 5 резервуаров.
Также Силы беспилотных систем уничтожили российскую РСЗО "Торнадо-С" в Запорожской области. Она могла поражать цели на расстоянии до 120 километров.
За последние сутки ВСУ ликвидировали 1 010 российских захватчиков и сбили вертолет. Российская армия также потеряла 2 РСЗО, 1 танк, 3 боевых бронированных машины и 42 артиллерийские системы