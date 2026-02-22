Про втрати росіян за останній тиждень, розповіли в СБУ 21 лютого.

За останній тиждень БпЛА та інші вогневі засоби успішно відпрацювали по:

Втрати Росія також зазнала у живій силі. Спецпризначенці "Альфи" відмінусували понад 2000 окупантів.

У Самарській області Росії у ніч на 21 лютого на Нефтегорському газопереробному заводі сталася масштабна пожежа після атаки, внаслідок якої спалахнуло щонайменше 5 резервуарів.

Також Сили безпілотних систем знищили російську РСЗВ "Торнадо-С" у Запорізькій області. Вона могла вражати цілі на відстані до 120 кілометрів.