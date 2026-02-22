Про втрати росіян за останній тиждень, розповіли в СБУ 21 лютого.

Дивіться також Росія довго не витримає нових втрат: відверте інтерв'ю генерала США про фронт і зброю

Які втрати Росії?

За останній тиждень БпЛА та інші вогневі засоби успішно відпрацювали по:

  • 3 танках,
  • 4 ББМ,
  • 16 артилерійських системах,
  • 4 РСЗВ,
  • 3 ППО,
  • 2 системах РЕБ/РЕР,
  • 231 одиниці автотранспорту,
  • 227 БпЛА,
  • 203 антенах та вузлах зв'язку,
  • 17 ворожих НРК,
  • 432 ворожих позиціях та укріпленнях,
  • 4 складах з боєприпасами,
  • 4 складах із паливно-мастильними матеріалами.

Втрати Росія також зазнала у живій силі. Спецпризначенці "Альфи" відмінусували понад 2000 окупантів.

Успішна робота СБУ по окупантах: дивіться відео

Останні втрати Росії