Более 1300 бойцов, 6 танков и 16 боевых машин: потери врага на 29 апреля

Силы обороны держат линию фронта, отражая атаки русских оккупантов. В то же время, наши защитники уничтожают личный состав противника, его оружие и технику.

По состоянию на понедельник, 29 апреля, потери России составляют в общей сложности 467 470 солдат. Только за минувшие сутки враг потерял 1 320 бойцов, что отметили в Генштабе.

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Сколько россияне потеряли техники

танки – 7 285 (+6) ед,

боевые бронированные машины – 14 007 (+16) ед,

артиллерийские системы – 11 985 (+37) ед,

РСЗО – 1 051 (+1) ед,

средства ПВО – 778 (+2) ед,

самолеты– 348 ед,

вертолеты– 325 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня– 9 528 (+21) ед,

крылатые ракеты– 2 124 ед,

корабли и катера– 26 ед,

подводные лодки– 1 ед,

автомобильная техника и автоцистерны– 16 109 (+44) ед,

специальная техника– 1 974 (+3) ед.



Потери России по состоянию на 29 апреля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

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В свежем отчете Институт изучения войны проанализировал ситуацию на русско-украинском фронте Аналитики подчеркнули, что, несмотря на недостаточное обеспечение и преимущество противника, украинские войска предотвратили значительные продвижения российских оккупантов. Далее приводим другие тезисы из сообщения экспертов.