Более 1300 бойцов, 6 танков и 16 боевых машин: потери врага на 29 апреля
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны держат линию фронта, отражая атаки русских оккупантов. В то же время, наши защитники уничтожают личный состав противника, его оружие и технику.
По состоянию на понедельник, 29 апреля, потери России составляют в общей сложности 467 470 солдат. Только за минувшие сутки враг потерял 1 320 бойцов, что отметили в Генштабе.
Смотрите также В России неизвестные сожгли дотла 2 тепловоза: разведка показала момент уничтожения техники
Сколько россияне потеряли техники
- танки – 7 285 (+6) ед,
- боевые бронированные машины – 14 007 (+16) ед,
- артиллерийские системы – 11 985 (+37) ед,
- РСЗО – 1 051 (+1) ед,
- средства ПВО – 778 (+2) ед,
- самолеты– 348 ед,
- вертолеты– 325 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня– 9 528 (+21) ед,
- крылатые ракеты– 2 124 ед,
- корабли и катера– 26 ед,
- подводные лодки– 1 ед,
- автомобильная техника и автоцистерны– 16 109 (+44) ед,
- специальная техника– 1 974 (+3) ед.
Потери России по состоянию на 29 апреля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Больше о ситуации на фронте
В свежем отчете Институт изучения войны проанализировал ситуацию на русско-украинском фронте Аналитики подчеркнули, что, несмотря на недостаточное обеспечение и преимущество противника, украинские войска предотвратили значительные продвижения российских оккупантов. Далее приводим другие тезисы из сообщения экспертов.
- Недавние тактические успехи России вблизи Авдеевки побуждали Силы обороны к тактическим отступлениям к западу от города. Однако эти действия не привели к быстрому продвижению русских войск.
- Генерал-полковник Александр Сырский сообщил об выходе украинских войск из Бердичев и Семеновки для сохранения личного состава. Он признал, что российские силы совершают тактические прорывы к северо-западу от Авдеевки.
- Российские войска сосредоточили значительную боевую мощь для стабилизации небольшого выступления и попыток более глубокого проникновения в оборону Украины к западу от Авдеевки. Однако быстрые тактические успехи не наблюдаются, что свидетельствует об эффективности украинской обороны.
- Украинские силы могут использовать ветрозащитные полосы на полях западнее линии фронта для замедления будущих российских атак. Полный отход украинских войск на запад может позволить российским силам быстрее продвигаться, хотя это произойдет только в случае, если ВСУ не постараются удерживать позиции на полях.
- Украинские силы привлекают восстановленные подразделения по стабилизации ситуации на Авдеевском направлении. Это позволит замедлить тактические успехи России и стабилизировать фронт.