Украина ударила по живой силе врага возле 5 населенных пунктов
- Украинские силы обороны атаковали логистические объекты и сосредоточение живой силы врага в Запорожской, Донецкой, Луганской и Курской области России.
- Подтвержден удар по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", которым были выведены из строя технологические установки.
9 апреля и в ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд логистических и других важных объектов на оккупированной территории. Кроме того, подтвержден удар по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
Силы обороны Украины продолжают действовать, чтобы ослабить наступательные возможности российских войск и остановить их вооруженную агрессию против Украины. Об этом заявили в Генштабе.
Что и где атаковали Силы обороны?
9 и 10 апреля украинскими военными были поражены:
- склад боеприпасов вблизи Охримовки Запорожской области;
- логистический хаб в районе Новоазовска Донецкой области;
- склад горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ровеньки Луганской области.
Кроме того, украинские воины нанесли огненное поражение по пунктам управления БПЛА в районах Гуляйполя и Новогригорьевки Запорожской области, а также Новопетровки Донецкой области.
Также поражены сосредоточение живой силы противника вблизи населенных пунктов Новогригорьевка Запорожской области, Времен Яр и Большая Новоселка Донецкой области, Перевальск в Луганской области; а также непосредственно на территории агрессора – в районе Краснооктябрьского Курской области.
Отдельно в Генштабе подтвердили результаты атаки 5 апреля на нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". В результате удара была выведена из строя технологическая установка первичной переработки нефти АВТ-2 и установка гидроочистки дизельного горючего ЛЧ-24-7.
Последние успешные удары по России
- Украинские военные атаковали ледоустойчивые стационарные платформы ЛСП-1 и ЛСП-2 на буровых платформах в Каспийском море. Эти платформы важны для обеспечения российской армии горюче-смазочными материалами и принадлежат компании "Лукойл".
- Украинские силы уничтожили последний железнодорожный паром в Керченском проливе, что повлияет на логистику российских войск. Паром "Славянин" играл ключевую роль в обеспечении окупантов в Крыму топливом, вооружением и техникой.
- Силы беспилотных систем нанесли удары по нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии, повредив резервуары с топливом.