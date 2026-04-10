10 апреля, 18:10
Украина ударила по живой силе врага возле 5 населенных пунктов

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Украинские силы обороны атаковали логистические объекты и сосредоточение живой силы врага в Запорожской, Донецкой, Луганской и Курской области России.
  • Подтвержден удар по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", которым были выведены из строя технологические установки.

9 апреля и в ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд логистических и других важных объектов на оккупированной территории. Кроме того, подтвержден удар по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Силы обороны Украины продолжают действовать, чтобы ослабить наступательные возможности российских войск и остановить их вооруженную агрессию против Украины. Об этом заявили в Генштабе.

Что и где атаковали Силы обороны?

9 и 10 апреля украинскими военными были поражены:

  • склад боеприпасов вблизи Охримовки Запорожской области;
  • логистический хаб в районе Новоазовска Донецкой области;
  • склад горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ровеньки Луганской области. 

Кроме того, украинские воины нанесли огненное поражение по пунктам управления БПЛА в районах Гуляйполя и Новогригорьевки Запорожской области, а также Новопетровки Донецкой области.

Также поражены сосредоточение живой силы противника вблизи населенных пунктов Новогригорьевка Запорожской области, Времен Яр и Большая Новоселка Донецкой области, Перевальск в Луганской области; а также непосредственно на территории агрессора – в районе Краснооктябрьского Курской области.

Отдельно в Генштабе подтвердили результаты атаки 5 апреля на нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". В результате удара была выведена из строя технологическая установка первичной переработки нефти АВТ-2 и установка гидроочистки дизельного горючего ЛЧ-24-7.

