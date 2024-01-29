Более 1000 оккупантов и 113 единиц техники: колоссальные потери врага на 29 января

Россия продолжает нести потери в полномасштабной войне. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1070 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают уже 383 180 личного состава. Однако стоит подчеркнуть, что эти данные являются неточными, ведь подсчитать количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальные данные о потерях врага

По состоянию на 29 января потери так называемой "второй армии мира" составляют:

личного состава – около 383 180 (+1070) человек,

танков – 6 290 (+10),

боевых бронированных машин – 11 696 (+25),

артиллерийских систем – 9 113 (+16),

РСЗО – 972 (+0),

средства ПВО – 660 (+0),

самолетов – 331 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7049 (+8),

крылатые ракеты – 1 846 (+1),

корабли /катера – 23 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12 149 (+46),

специальная техника – 1443 (+7).



Потери России по состоянию на 29 января 2024 года/ Инфографика Генштаба ВСУ

Украинские защитники уничтожают врага на Таврическом направлении

Больше всего боевых столкновений происходит на Таврическом направлении, а значит и российские потери там соответственно тоже самые большие. Как сообщили в ОСУВ "Таврия", только за прошедшие сутки в этой зоне ответственности Силы обороны ликвидировали 567 оккупантов.

Кроме того, враг потерял 37 единиц техники:

4 танка,

12 ББМ,

19 автомобилей,

2 единицы специальной техники.

Также украинские силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов противника. Также ВСУ уничтожили или нейтрализовали 207 БПЛА разных типов.