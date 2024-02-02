Катер, почти 50 артсистем и 830 оккупантов: колоссальные потери врага на 2 февраля

Силы обороны продолжают уничтожать врага и наносить ему ощутимые потери. Только за прошедшие сутки было ликвидировано 830 оккупантов.

Почти за два года полномасштабной войны потери так называемой "второй армии мира" достигают 387 060 личного состава. Стоит отметить, что эти данные являются приблизительными, ведь подсчитать точное количество погибших оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.

Интересно 400 оккупантов на каждый километр, – дипломат Украины в ОБСЕ о безумных потерях России

Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

личного состава – около 387 060 (+830) человек,

танков – 6 331 (+9),

боевых бронированных машин – 11 792 (+19),

артиллерийских систем – 9 274 (+46),

РСЗО – 978 (+2),

средства ПВО – 663 (+0),

самолетов – 332 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 146 (+5),

крылатые ракеты – 1847 (+0),

корабли /катера – 24 (+1),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12 316 (+49),

специальная техника – 1 470 (+8).



Потери врага на 2 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Стоит отметить, что в течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средствах и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Как оценивают потери России в ЦРУ

Глава американской разведки Уильям Бернс сообщил, что ЦРУ оценивает потери России в полномасштабной войне около 315 тысяч оккупантов. В это количество входят как ликвидированные россияне, так и раненые. Кроме того, он отметил, что ВСУ также уничтожили две трети довоенных танковых запасов Кремля.

Глава ЦРУ также обратил внимание на то, что хваленая десятилетиями программа военной модернизации Владимира Путина сошла на нет. По словам Бернса, все это – прямой результат "доблести и мастерства украинских солдат, подкрепленный поддержкой Запада".