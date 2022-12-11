"Выключили свет" у оккупантов: спецназовцы филигранно поразили КамАЗ и его пассажиров
Источник:СБУ
Украинские бойцы продолжают наносить сокрушительные потери оккупантам. В этот раз спецназовцы искусно поразили КамАЗ с 10 захватчиками.
СБУ опубликовала видео атаки. Россиян ликвидировали с помощью противотанкового ракетного комплекса.
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Спецназовцы ударили по оккупантам
В СБУ рассказали, что спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности экстренно "выключили свет" у 10 оккупантов.
Наша тактическая группа проводила разведку и зафиксировала российский КамАЗ и его "пассажиров". Прямым попаданием из ПТРК и техника, и оккупанты отправились улучшать ежедневную статистику своих потерь. Работаем дальше до полной Победы!
– говорится в сообщении.
Смотрите видео атаки
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Потери врага
Вообще, с начала войны украинские защитники ликвидировали 94 140 российских оккупантов. Кроме этого, Россия ежедневно теряет свою технику, которая иногда стоит миллионы долларов за единицу. В частности, ВСУ испепелили:
- 2942 танка;
- 5920 боевых бронированных машин;
- 1928 г. артиллерийских систем;
- 397 РСЗО;
- 211 средств ПВО;
- 281 самолет;
- 264 вертолета;
- 1613 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 592 крылатые ракеты;
- 16 кораблей и катеров;
- 4540 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 167 единиц специальной техники.