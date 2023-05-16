Прямые поставки боеприпасов оккупантам от спецназовцев СБУ: воины показали мощное видео

16 мая 2023, 19:00
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Источник:

СБУ

Украинские бойцы продолжают наносить россиянам потери. В частности, спецназовцы СБУ недавно осуществили прямую "поставку" боеприпасов врагам.

Об этом рассказали в СБУ. Бойцы обнародовали видео своей работы.

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Спецназовцы СБУ нанесли россиянам немалые потери

Россияне жалуются, что им не хватает боеприпасов, поэтому спецназовцы СБУ решили помочь и осуществить прямую адресную доставку без задержек.

Оккупанты получают свои заказы просто "на ходу". А операторы ударных дронов с ЦСО "А" всеми силами сокращают время получения посылок, чтобы обработать как можно больше заказов,
– сообщили в СБУ.

Там добавили, что это лишь часть работы наших воинов – скоро будет еще больше уничтоженных захватчиков и их техники.

"Работаем до полной Победы!" – подытожили в СБУ.

Смотрите видео работы спецназовцев СБУ по оккупантам

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Актуальные потери захватчиков

Совсем скоро количество погибших захватчиков в Украине пересечет отметку в 200 тысяч человек. Только за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали по меньшей мере 520 российских оккупантов.

По состоянию на утро 16 мая потери среди личного состава у россиян составили около 199 980 военных. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения наши воины уничтожили:

  • танков – 3762 (+3) единицы,
  • боевых бронированных машин – 7348 (+12) единиц,
  • артиллерийских систем – 3150 (+13) единиц,
  • РСЗО – 562 (+0) единицы,
  • средств ПВО – 316 (+0) единиц,
  • самолетов – 308 (+0) единиц,
  • вертолетов – 294 (+0) единицы,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2732 (+12) единицы,
  • крылатых ракет – 973 (+0) единицы,
  • кораблей и катеров – 18 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6048 (+14) единиц,
  • специальной техники – 410 (+3).

Автор: Ольга Котів