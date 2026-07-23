В ходе операции украинские спецназовцы не только выявили позицию противника, но и получили его разведданные. Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

Подробности успешной операции

В ССО рассказали, что в этой операции участвовали бойцы 4-го полка. Операторы 3-го отряда совершили успешный налет на вражеские позиции и нанесли внезапный огневой удар.

Густая летняя растительность, которую военные называют "зеленкой", меняет тактику ведения боевых действий. Благодаря маскировке украинские спецназовцы смогли вовремя обнаружить скрытую позицию оккупантов. Бойцы незаметно приблизились к врагу на минимальное расстояние, после чего совершили налет.

Результатом операции стал захват в плен военнослужащего российской армии – гражданина Приднестровья. Помимо пополнения обменного фонда, спецназовцы захватили вражеское оружие, средства связи и личные вещи оккупантов.

Самым ценным результатом операции бойцы назвали разведывательные данные о противнике.

Спецназовцы нанесли удар по позициям россиян: смотрите видео

Напомним, за последние двое суток Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще 13 судов "теневого флота" России. Враг теряет плавсредства в Черном и Азовском морях в рамках операции "МоЛоЧКа".