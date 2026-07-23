Під час операції українські спецпризначенці не лише викрили позицію противника, а й отримали його розвіддані. Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Деталі успішної операції

У ССО розповіли, що на цій цілянця діяли бійці 4-го полку. Оператори 3-го загону здійснили успішний наліт на ворожі позиції та завдали раптового вогневого ураження.

Густа літня рослинність, яку військові називають "зеленкою", змінює тактику ведення бойових дій. Завдяки маскуванню українські спецпризначенці змогли вчасно виявити приховану позицію окупантів. Бійці непомітно наблизилися до ворога на мінімальну дистанцію, після чого здійснили наліт.

Результатом операції стало захоплення в полон військовослужбовця російської армії – громадянина Придністров'я. Окрім поповнення обмінного фонду, спецпризначенці захопили ворожу зброю, засоби зв'язку та особисті речі окупантів.

Найціннішим здобутком операції бійці назвали розвідувальні дані противника.

Спецпризначенці відпрацювали по позиції росіян: дивіться відео

Нагадаємо, за останні дві доби Сили безпілотних систем ЗСУ уразили ще 13 суден "тіньового флоту" Росії. Ворог втрачає плавзасоби у Чорному та Азовському морях у рамках операції "МоЛоЧКа".