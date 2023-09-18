Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий, отметив, что наша артиллерия может работать по врагу чуть ли не под прямой корректировкой.

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Какое значение имеет деоккупация Клещеевки

Свитан отметил, что после освобождения Клещеевки мы вытеснили российские войска за железную дорогу. Сейчас у противника там очень неудобные позиции.

Подойти практически сейчас невозможно к Бахмуту, поскольку мы держим под огневым контролем все входы и выходы,

– сказал полковник запаса.

По его словам, у оккупантов не хватит сил и средств внутри Бахмута, чтобы сдержать наше давление с Юга, то есть со стороны Клещеевки. Тем более что из нее Бахмут как на ладони, особенно южная и юго-восточная части города. Наша артиллерия может работать чуть ли не под прямой корректировкой.

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Потери России под Бахмутом будут шокировать

Полковник запаса отметил, что уже около полугода в районе Бахмута сосредоточены 50 тысяч оккупантов. Еще примерно по 50 тысяч человек находятся в районе Купянска и Кременной. В целом наша восточная группировка связала там около 150 тысяч оккупантов. Поэтому они не попадут на Запорожский фронт, где идут наступательные действия ВСУ.

По его словам, из Бахмута захватчики уже не смогут уйти. В этот информационный капкан в свое время их затянул Пригожин с ЧВК "Вагнера". Просто так спрыгнуть с него у россиян не получится, так что их придется оттуда выбивать.

Цифры потерь (России – 24 Канал) будут ужасать даже их военных командиров,

– заявил Свитан.

Ведь, добавил военный эксперт, они уже понимают, какой ценой им дался сам Бахмут, а потом и бегство оттуда. Если считать всю операцию с мая прошлого года, то в районе Бахмута будет уничтожено 150 тысяч россиян.

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