Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій, наголосивши, що наша артилерія може працювати по ворогу мало не під прямим коригуванням.
Зверніть увагу Хто побачить Кобзона наживо: у ЗСУ розповіли, які саме підрозділи ворога розбили біля Кліщіївки
Яке значення має деокупація Кліщіївки
Світан зазначив, що після звільнення Кліщіївки ми витиснули російські війська за залізницю. Зараз у противника там дуже незручні позиції.
Підійти практично зараз неможливо до Бахмута, оскільки ми тримаємо під вогневим контролем усі входи та виходи,
– сказав полковник запасу.
За його словами, в окупантів не вистачить сил та засобів усередині Бахмута, щоб стримати наш тиск з півдня, тобто з боку Кліщіївки. Тим паче, що з неї Бахмут постає як на долоні, особливо південна та південно-східна частини міста. Наша артилерія може працювати мало не під прямим коригуванням.
Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео
Втрати Росії під Бахмутом шокуватимуть
Полковник запасу зауважив, що вже близько пів року в районі Бахмута зосереджено 50 тисяч окупантів. Ще приблизно по 50 тисяч перебуває у районі Куп'янська та Кремінної. Загалом наше східне угруповання зв'язало там близько 150 тисяч окупантів. Тож вони не потраплять на Запорізький фронт, де нині відбуваються наступальні дії ЗСУ.
За його словами, з Бахмута загарбники вже не зможуть піти. В цей інформаційний капкан свого часу їх затягнув Пригожин із ПВК "Вагнера". Просто так зіскочити з нього у росіян не вийде, тож їх доведеться звідти вибивати.
Цифри втрат (Росії – 24 Канал) жахатимуть навіть їхніх військових командирів,
– заявив Світан.
Адже, додав військовий експерт, вони уже розуміють, якою ціною їм дався сам Бахмут, а потім і втеча звідти. Якщо рахувати всю операцію з травня минулого року, то в районі Бахмута будуть знищені 150 тисяч росіян.
Яка зараз ситуація на фронті: головне
- Російські окупанти намагаються наступати на кількох напрямках, звісно ж, безуспішно. Натомість Сили оборони України мають успіх на Запорізькому та Бахмутському напрямках.
- Андріївка на Донеччині повністю перейшла під контроль ЗСУ. Третя окрема штурмова бригада підняла там прапор України. Водночас росіяни інтенсивно обстрілюють селище.
- Росія тим часом перекидає кораблі в Азовське море. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, для чого ворог це робить.