Одновременно били 400 дронов, – Зеленский рассказал о еще одной масштабной операции против России

До "Паутины" была проведена еще одна подобная сильная операция против россиян. Тогда оккупанты также потеряли много техники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разговор президента Владимира Зеленского с журналистами 2 июня.

Смотрите также Поражено более 40 российских самолетов: все, что известно о масштабной спецоперации СБУ

Украина уничтожила 40 единиц техники врага на поле боя

Украина ранее провела операцию по уничтожению вражеской техники на поле боя. Тогда были привлечены к атаке сотни дронов.

Она была не так замечена. Конечно, это разного уровня операции. Вчерашняя (операция "Паутина" 1 июня – 24 Канал) была историческая. А до этого была боевая операция, одноразовая. Одновременно 400 дронов били по военной технике,

– рассказал президент Зеленский.

Он добавил, что во время этой операции было уничтожено или поражено более 40 видов различной российской техники. В списке – артиллерия, ПВО, бронированная техника, танки.

Все это происходило на временно оккупированной территории Украины, на поле боя.

"Это другая операция... Другого уровня, потому что та операция готовилась примерно 3 месяца. А эта операция – 1,5 года. Она очень серьезная, потому что она была на территории России", – добавил глава государства.

Напомним, что в результате операции "Паутина" был поражен 41 самолет стратегической российской авиации. Все, кто принимал участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся на территории Украины.