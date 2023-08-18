Минус танки, вертолеты и сотни оккупантов: потери врага по состоянию на 18 августа

Российская армия безумными темпами теряет в войне против Украины остатки своей "мощности". По состоянию на 18 августа ВСУ "минуснули" еще 460 оккупантов.

Кроме того, не удается врагу собрать хоть немного техники, ведь украинские защитники мощно уничтожают ее. С начала полномасштабного вторжения уничтожено 4 332 вражеских танка.

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Потери врага на фронте

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 18 августа Россия потеряла в войне против Украины 25 6510 личного состава.

Также враг потерял много оружия и техники, в частности:

танков – 4 332,

боевых бронированных машин – 8 410,

артиллерийских систем – 5 193,

РСЗВ – 714,

средств ПВО – 486,

самолетов – 315,

вертолетов – 316,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 276,

крылатых ракет – 1 406,

кораблей и катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 658,

специальной техники – 783.



Потери врага 18 августа / Генштаб ВСУ

За сутки ВСУ уничтожили 2 вертолета

В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки наши воины уничтожили 2 ударных вертолета Ка-52.

Кроме этого, на металлолом превратились еще 3 танка, 12 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, 4 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 17 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 10 единиц специальной техники.