Сотни оккупантов, танки и артиллерийские системы: безумные потери врага на 30 августа

30 августа 2023, 07:34
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Россия не оставляет попыток захватить Украину, а терпит потери в личном составе и технике. В частности, Кремль только за минувшие сутки утраты на фронте 570 единиц личного состава.

Начиная с 24 февраля 2022 года на войне в Украине уже погибло 262 410 российских захватчиков. Однако потери могут быть больше, ведь в условиях боевых действий их трудно подсчитать.

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Какие потери врага в технике

  • танков – 4423 (+9);
  • боевых бронированных машин – 8596 (+17);
  • артиллерийских систем – 5476 (+26);
  • РСЗО – 733 (+0);
  • средства ПВО – 500 (+0);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 316 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4395 (+8);
  • крылатые ракеты – 1419 (+0);
  • корабли/катера – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7953 (+44);
  • специальная техника – 825 (+5).


Потери врага на 30 августа 2023 года / Инфографика 24 Канала

В Украине ликвидировали российского хоккеиста

Один из представителей российского спорта бывший хоккеист Артем Гвоздик решил пойти на войну в Украину. Он воевал в составе штурмовых подразделений ВДВ на запорожском направлении. Здесь ему не очень повезло – домой оккупант вернется погибшим.

Раньше Артем Гвоздик играл за клубы ВХЛ: Тамбов, новочебоксарский Сокол и барнаульский Алтай. В сезоне 2015 – 2016 выступал в составе смоленского Славутича.

Артему Гвоздику было 35 лет. В последнее время он играл за команду ВДВ из города Псков и тренировал детей. Однако больше к этим занятиям оккупант не вернется.

Автор: Діана Квасневська