Сотни оккупантов, танки и артиллерийские системы: безумные потери врага на 30 августа

Россия не оставляет попыток захватить Украину, а терпит потери в личном составе и технике. В частности, Кремль только за минувшие сутки утраты на фронте 570 единиц личного состава.

Начиная с 24 февраля 2022 года на войне в Украине уже погибло 262 410 российских захватчиков. Однако потери могут быть больше, ведь в условиях боевых действий их трудно подсчитать.

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Какие потери врага в технике

танков – 4423 (+9);

боевых бронированных машин – 8596 (+17);

артиллерийских систем – 5476 (+26);

РСЗО – 733 (+0);

средства ПВО – 500 (+0);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4395 (+8);

крылатые ракеты – 1419 (+0);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 7953 (+44);

специальная техника – 825 (+5).



Потери врага на 30 августа 2023 года / Инфографика 24 Канала

В Украине ликвидировали российского хоккеиста

Один из представителей российского спорта бывший хоккеист Артем Гвоздик решил пойти на войну в Украину. Он воевал в составе штурмовых подразделений ВДВ на запорожском направлении. Здесь ему не очень повезло – домой оккупант вернется погибшим.

Раньше Артем Гвоздик играл за клубы ВХЛ: Тамбов, новочебоксарский Сокол и барнаульский Алтай. В сезоне 2015 – 2016 выступал в составе смоленского Славутича.

Артему Гвоздику было 35 лет. В последнее время он играл за команду ВДВ из города Псков и тренировал детей. Однако больше к этим занятиям оккупант не вернется.