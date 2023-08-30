Сотни оккупантов, танки и артиллерийские системы: безумные потери врага на 30 августа
Россия не оставляет попыток захватить Украину, а терпит потери в личном составе и технике. В частности, Кремль только за минувшие сутки утраты на фронте 570 единиц личного состава.
Начиная с 24 февраля 2022 года на войне в Украине уже погибло 262 410 российских захватчиков. Однако потери могут быть больше, ведь в условиях боевых действий их трудно подсчитать.
Смотрите также Заработал на новую "Ладу": в Украине ликвидировали российского хоккеиста
Какие потери врага в технике
- танков – 4423 (+9);
- боевых бронированных машин – 8596 (+17);
- артиллерийских систем – 5476 (+26);
- РСЗО – 733 (+0);
- средства ПВО – 500 (+0);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4395 (+8);
- крылатые ракеты – 1419 (+0);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7953 (+44);
- специальная техника – 825 (+5).
Потери врага на 30 августа 2023 года / Инфографика 24 Канала
В Украине ликвидировали российского хоккеиста
Один из представителей российского спорта бывший хоккеист Артем Гвоздик решил пойти на войну в Украину. Он воевал в составе штурмовых подразделений ВДВ на запорожском направлении. Здесь ему не очень повезло – домой оккупант вернется погибшим.
Раньше Артем Гвоздик играл за клубы ВХЛ: Тамбов, новочебоксарский Сокол и барнаульский Алтай. В сезоне 2015 – 2016 выступал в составе смоленского Славутича.
Артему Гвоздику было 35 лет. В последнее время он играл за команду ВДВ из города Псков и тренировал детей. Однако больше к этим занятиям оккупант не вернется.