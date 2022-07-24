российские войска несут масштабные потери в Украине: кто будет тянуть кровавую авантюру путина

Дыры в российской оккупационной группировки затыкают кадыровцами. Я детально описывал проблемы с людским ресурсом у оккупантов и о том, что российское командование всячески пытается найти компенсацию потерям.

И, как ни странно, на помощь российскому командованию пришли опять кадыровцы. Так, в чеченских городах Ханкала и Гудермес проходит формирование, ни много ни мало, а целого полка "Ахмат"! Напомню, что и без этого полка из Чечни каждые 3 – 4 дня под помпезное сопровождение отправлялись автобусы с кадыровцами.

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Правда, не менее, либо менее помпезной, или хотя бы вообще встречи возвращающихся из Украины кадыровцев я так и не видел… Создается впечатление, что все эти автобусы гонят просто в одну сторону.

Собственно, на базе создаваемого полка будет четыре батальона, а именно "Север – Ахмат", "Юг – Ахмат", "Запад – Ахмат" и "Восток – Ахмат". Общая численность полка составит 2000 человек.

Важно путин определился с главным сценарием попытки аннексии территорий Украины

Скоро в Украине будут воевать только кадыровцы

Собственно, в то время как в Мулино россияне до сих пор не могут сформировать армейский корпус, а 23 БТГр восстанавливают боеспособность вне зоны боевых действий, в Чечне рамзан, отдав под козырек кепки, затыкает бреши в нехватке ресурса РОВ.

Я так понимаю, в ближайшее время только одни кадыровцы и будут воевать в Украине. По крайней мере, до тех пор, как не начнутся интересные и давно ожидаемые явления в самой Чечне. Кто тогда будет тянуть кровавую авантюру путина?

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