І, як не дивно, на допомогу російському командуванню знову прийшли кадировці. Так, у чеченських містах Ханкала та Гудермес проходить формування, ні багато ні мало, а цілого полку "Ахмат"! Нагадаю, що і без цього полку з Чечні кожні 3 – 4 дні під помпезний супровід вирушали автобуси з кадировцями.

Читайте У росіян підгорає через чергове фіаско

Новий набір вбивць

Щоправда, не менш, або менш помпезною, або хоча б взагалі зустрічі кадировців, які повертаються з України, я так і не бачив… Складається враження, що всі ці автобуси женуть просто в один бік.

Власне, на базі полку, що створюється, буде чотири батальйони, а саме "Північ – Ахмат", "Південь – Ахмат", "Захід – Ахмат" і "Схід – Ахмат". Загальна чисельність полку становитиме 2000 осіб.

Важливо путін визначився з головним сценарієм спроби анексії територій України

Скоро в Україні воюватимуть лише кадировці

Власне, в той час як у Мулино росіяни досі не можуть сформувати армійський корпус, а 23 БТГр відновлюють боєздатність поза зоною бойових дій, у чечні рамзан, віддавши під козирок кепки, затикає проломи у нестачі ресурсу РОВ.

Я так розумію, найближчим часом лише одні кадировці і воюватимуть в Україні. Принаймні, доки не почнуться цікаві та очікувані явища в самій Чечні. Хто тоді тягнутиме криваву авантюру путіна?

Також цікаво – Путін вимагає наступати: які можливості мстивого маніяка: дивіться відео