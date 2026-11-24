С начала 2026 года российская армия потеряла более 400 тысяч военнослужащих. Это самый высокий показатель за все время полномасштабной войны и превышает потери противника за весь 2024 год.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери понесла российская армия в 2026 году?

24 ноября российская армия побила абсолютный антирекорд по потерям за все время полномасштабной войны. С начала года Силы обороны Украины вывели из строя 432 519 российских военнослужащих.

Этот показатель превысил предыдущий антирекорд, зафиксированный в 2024 году. Тогда Россия потеряла 430 790 военнослужащих. При этом до конца 2026 года остается еще более пяти недель, поэтому количество потерь противника может увеличиться.

Масштаб потерь сопоставим с населением четырех российских регионов: Ненецкого и Чукотского автономных округов, Магаданской области и Республики Алтай. В целом там проживает около 434 тысяч человек – почти столько же, сколько российская армия потеряла с начала этого года.

Площадь этих территорий составляет примерно 1,5 миллиона квадратных километров. Это почти в 2,5 раза больше площади Украины.

За каждой цифрой – ежедневная работа украинских воинов: пехотинцев, артиллеристов, операторов беспилотных систем, танкистов, летчиков и других. Они срывают штурмы, уничтожают живую силу и технику противника и заставляют Россию платить все более высокую цену за свою войну,

– подчеркнули в Генштабе.

Напомним, по состоянию на 24 ноября Россия потеряла в войне против Украины около 1 641 489 военнослужащих, в том числе 1 848 оккупантов за последние сутки. Также Силы обороны уничтожили один танк, 11 боевых бронированных машин, 55 артиллерийских систем и три реактивные системы залпового огня.