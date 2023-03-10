В 5–7 раз больше, чем Украина: Подоляк назвал потери оккупантов под Бахмутом

Россия несет бешеные потери на Бахмутском направлении. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, сколько оккупантов ликвидировали за 7 месяцев.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Москва теряет в 5–7 раз больше военных, чем Киев. По его словам, насчитывают около 40 тысяч убитых и раненых за семь месяцев в Бахмуте.

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Подоляк о потерях оккупантов в Бахмуте

Он указал на стратегические разногласия между лидером ЧВК "Вагнера" Пригожиным и путинским генералом Герасимовым.

Россия развернула туда (речь идет о Бахмуте – 24 Канал) от 25 до 35 тысяч солдат, как я уже сказал, ценнейшую часть армии. На других направлениях трудоустроены люди с низкой мотивацией и плохой подготовкой. Это сражение деморализует их и может сбить с толку, оставляя неподготовленными,

– заявил Подоляк.

Подоляк отметил, что у России уже нет такой армии, которая была в феврале 2022 года. Разве что на Бахмутском направлении, объясняет он.

"Россия борется за количество, а не за качество", – добавил Подоляк.

Данилов назвал соотношение потерь Украины и России

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Бахмуте оккупанты теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона.

Пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны Андрей Ковалев считает, что страна-террорист потеряла в Бахмуте больше солдат, чем в обеих Чеченских войнах.

Согласно официальным российским данным, российская армия в Первой чеченской войне потеряла убитыми и пропавшими около 5 500 военных. Однако по мнению большинства исследователей эти данные занижены во много раз. В ходе самой активной фазы Второй чеченской войны, в 1999–2002 годах погибли 4572 и были ранены 15 549 военных российской армии.

Украинские военные ликвидировали более 156 990 оккупантов. Только за прошедшие сутки наши воины сократили численность армии России на 870 захватчиков.