На опубликованном видео видно, как расчет быстро готовит оружие к выстрелу и меняет позицию после выстрела.

Как работает артиллерия "Артану" на фронте?

На кадрах крупнокалиберная артиллерия спецназовцев уничтожает вражеские FPV-расчеты, бомбардировщики и их взлетно-посадочные площадки. Военные отрабатывают удары по скоплениям оккупантов.

В данном случае главная задача артиллерии – не подпустить врага близко и защитить наших штурмовиков.

Спецназовцы с помощью артиллерии уничтожают врага: смотрите видео

Напомним, ранее в ГУР рассказали об уникальной операции спецподразделения "Артан" в Запорожской области. В конце мая 2026 года разведчики уничтожили группу российских десантников "ВДВ", которые пытались незаметно проникнуть в Степногорск в Запорожской области. Оккупантов заманили в заранее подготовленную ловушку, после чего ликвидировали. Украинские военные потерь не понесли.

Отметим, что украинские военные продолжают регулярно уничтожать врага не только на земле, но и в небе. Так, стало известно, что украинский истребитель F-16 впервые сбил российский самолет в воздушном бою.

Также недавно украинские военные нанесли удар по аэродрому "Халино" в Курской области. По данным Генштаба, бойцы бригады "Черный лес" поразили российский истребитель МиГ-29 и зенитный комплекс "Панцирь-С1".