На оприлюдненому відео видно, як розрахунок швидко готує зброю до пострілу та змінює позицію після відпрацювання.

Як працює артилерія "Артану" на фронті?

На кадрах великокаліберна артилерія спецпризначенців знищує ворожі FPV-розрахунки, бомбери та їхні злітно-посадкових майданчиків. Військові відпрацьовує удари по скупченнях окупантів.

У цьому випадку головна задача артилерії – не підпустити ворога близько та захистити наших штурмовиків.

Спецпризначенці за допомогою артилерії знищують ворога: дивіться відео

Нагадаємо, раніше у ГУР розповіли про унікальну операцію спецпідрозділу "Артан" на Запоріжжі. Наприкінці травня 2026 року розвідники знищили групу російських десантників "ВДВ", які намагалися непомітно зайти до Степногірська на Запоріжжі. Окупантів заманили у заздалегідь підготовлену пастку, після чого ліквідували. Українські військові втрат не зазнали.

Зауважимо, що українські воїни продовжують регулярно знищувати ворога не лише на землі, але й у небі. Так, стало відомо, що український винищувач F-16 уперше збив російський літак у повітряному бою.

Також нещодавно українські військові завдали удару по аеродрому "Халіно" в Курській області. За даними Генштабу, бійці бригади "Чорний ліс" уразили російський винищувач МіГ-29 і зенітний комплекс "Панцир-С1".