Россия несет колоссальные потери на поле боя, однако там не привыкли считать павших. В разведке Эстонии оценили вероятные потери агрессорки.

В течение октября Россия могла потерять около 40 тысяч солдат. заместитель начальника Центра оборонной разведки Эстонии Янек Кессельманн сказал, что это могли быть самые большие потери армии России с начала вторжения в Украину.

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Россия продвигается благодаря обстрелам

Кессельманн отметил, что Вооруженные силы России продолжают наступление по всей линии фронта. Они осуществляют в среднем 178 обстрелов в сутки

По его словам, в Курской области за прошедшую неделю существенных изменений не произошло. Украинская армия продолжает проводить маневры и устраивает засады для российских солдат. Чиновник отметил, что продвижение сил России стало возможным благодаря массированным обстрелам, в частности, минометным, с использованием беспилотников и неприцельного огня.

Этот эффект осуществляется с помощью так называемых "грязных атак", в которых Россия цинично тратит свою живую силу,

– объяснил Кессельманн.

В то же время, по его словам, потери россиян значительные. За минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1630 оккупантов и уничтожили 251 единицу российской техники. По состоянию на 25 октября общие потери агрессора в войне превысили 685 тысяч бойцов.