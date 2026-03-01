Почти 900 оккупантов, РСЗО, ПВО и танки: потери врага на 1 марта

Российская армия продолжает нести огромные потери в полномасштабной войне против Украины. По состоянию на первый день весны 2026 года украинские военные ликвидировали еще 870 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России на 1 марта 2026 года?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 февраля 2026 года потери России в войне составляют:

личного состава – около 1 266 770 (+870) человек;

танков – 11 709 (+2);

боевых бронированных машин – 24 108 (+6);

артиллерийских систем – 37 721 (+58);

РСЗО – 1 662 (+1);

средств ПВО – 1 308 (+3);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 348 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 151 359 (+1 722);

крылатых ракет – 4 384 (+0);

кораблей/катеров – 29 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 80 510 (+181);

специальной техники – 4 075 (+0).



Потери России в Украине на 1 марта 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери наносили захватчикам Силы обороны в последнее время?