Почти 900 оккупантов, РСЗО, ПВО и танки: потери врага на 1 марта
- По состоянию на 1 марта 2026 года ликвидировано 870 российских оккупантов, общее количество потерь личного состава составляет 1 266 770 человек.
- Россия потеряла 11 709 танков, 24 108 боевых бронированных машин и 80 510 единиц автомобильной техники с начала вторжения.
Российская армия продолжает нести огромные потери в полномасштабной войне против Украины. По состоянию на первый день весны 2026 года украинские военные ликвидировали еще 870 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какие потери России на 1 марта 2026 года?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 февраля 2026 года потери России в войне составляют:
- личного состава – около 1 266 770 (+870) человек;
- танков – 11 709 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 108 (+6);
- артиллерийских систем – 37 721 (+58);
- РСЗО – 1 662 (+1);
- средств ПВО – 1 308 (+3);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 348 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 151 359 (+1 722);
- крылатых ракет – 4 384 (+0);
- кораблей/катеров – 29 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 80 510 (+181);
- специальной техники – 4 075 (+0).
Потери России в Украине на 1 марта 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери наносили захватчикам Силы обороны в последнее время?
В Генштабе ВСУ 28 февраля сообщили, что Силы обороны Украины нанесли удары по логистическим объектам и передовому пункту управления российской армии на ВОТ и в России. Удары были направлены на склады ГСМ, боеприпасов, материально-техническое обеспечение и другие объекты.
Десантно-штурмовые войска ВСУ успешно штурмовали российские позиции на Александровском направлении, уничтожив вражескую позицию. Украинские разведчики во время операции применили штурмовой заряд, что привело к взрыву и уничтожению противника.