Более 1300 оккупантов, средства ПВО, РСЗО, танки: потери противника по состоянию на 13 августа

Российская армия продолжает нести огромные потери в войне против Украины. За последние сутки оккупанты потеряли еще 1310 своих солдат на фронте.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Каковы потери россиян по состоянию на 13 августа 2026 года?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 12 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 462 970 (+1 310) человек;

танков – 12 262 (+3);

боевых бронированных машин – 25 130 (+3);

артиллерийских систем – 47 824 (+51);

РСЗО – 2 023 (+1);

средств ПВО – 1 562 (+1);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2 215 (+12);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 457 973 (+1 634);

крылатых ракет – 5 007 (+0);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 133 405 (+474);

специальной техники – 4 522 (+6).



Потери противника на 13 августа 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, в ночь на 12 августа Силы обороны провели масштабную атаку на военно-морскую базу России в Новороссийске. В результате операции, по предварительным данным, были поражены 4 российских военных корабля.

Речь идет о двух фрегатах проекта 11356Р – носителях крылатых ракет "Калибр" – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Также сообщалось об ударе по патрульному кораблю проекта 22160 "Василий Быков" и малому ракетному кораблю проекта 21631 "Буян-М".

Владимир Зеленский, комментируя операцию, заявил, что для нанесения удара впервые в истории слаженно применили целый ряд отечественного вооружения. Среди них ракеты "Паляница", "Пекло", "Барс", "Длинный Нептун" и другие.