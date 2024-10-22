ВСУ "минуснули" более 1 тысячи оккупантов, танки, РСЗО и артсистемы: потери врага 22 октября
22 октября 2024, 07:43Читати новину українською
Российские войска продолжают нести потери на войне в Украине. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1350 оккупантов.
По состоянию на 22 октября общие потери врага достигли более 681 тысячи бойцов, сообщили в Генштабе.
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Потери врага на 22 октября
- личного состава – около 681 580 (+1350) человек,
- танков – 9079 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 18199 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 19623 (+34) ед,
- РСЗО – 1234 (+2) ед,
- средства ПВО – 981 (+2) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17404 (+71),
- крылатые ракеты – 2625 (+0),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 27111 (+77) ед,
- специальная техника – 3499 (+20).