ВСУ "минуснули" более 1 тысячи оккупантов, танки, РСЗО и артсистемы: потери врага 22 октября

Российские войска продолжают нести потери на войне в Украине. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1350 оккупантов.

По состоянию на 22 октября общие потери врага достигли более 681 тысячи бойцов, сообщили в Генштабе.

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Потери врага на 22 октября

личного состава – около 681 580 (+1350) человек,

танков – 9079 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 18199 (+24) ед,

артиллерийских систем – 19623 (+34) ед,

РСЗО – 1234 (+2) ед,

средства ПВО – 981 (+2) ед,

самолетов – 369(+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17404 (+71),

крылатые ракеты – 2625 (+0),

корабли / катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 27111 (+77) ед,

специальная техника – 3499 (+20).



Потери россиян в войне / Инфографика Гештаба