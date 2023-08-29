Россия осталась без еще 14 танков и более полутысячи бойцов: потери врага на 29 августа

29 августа 2023, 07:44
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия продолжает терять личный состав и технику в Украине. Только за минувшие сутки было ликвидировано 530 российских оккупантов.

С 24 февраля 2022 Кремль потерял на войне в Украине 261 840 солдат. Однако потери могут быть значительно больше, ведь подсчет усложняют боевые действия.

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Какие потери врага в технике

  • танки – 4 414 (+14) единиц;
  • боевые бронированные машины – 8579 (+17) единиц;
  • артиллерийские системы – 5450 (+25) единиц;
  • РСЗО – 733 (+3) единицы;
  • средства ПВО – 500 (+1) единиц;
  • самолетов – 315 единиц;
  • вертолетов – 316 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4387 (+4) единиц;
  • крылатые ракеты – 1419 (+4) единиц;
  • корабли – 18 единиц;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 7 909 (+43) единиц;
  • специальная техника – 820 (+11) единиц.

Свежая статистика по потерям России / Картинка Генштаба

Что происходит на поле боя

  • В командовании украинской армии сообщили утром 29 августа, что враг нанес 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск, городам и селам.
  • На Марьинском направлении Вооруженные Силы продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Очевидно, врагу не удастся достичь поставленной цели.
  • Кроме того, наши военные осуществляют контрнаступление на Мелитопольском направлении на Запорожье. В частности, закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак