Россия осталась без еще 14 танков и более полутысячи бойцов: потери врага на 29 августа
29 августа 2023, 07:44Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает терять личный состав и технику в Украине. Только за минувшие сутки было ликвидировано 530 российских оккупантов.
С 24 февраля 2022 Кремль потерял на войне в Украине 261 840 солдат. Однако потери могут быть значительно больше, ведь подсчет усложняют боевые действия.
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Какие потери врага в технике
- танки – 4 414 (+14) единиц;
- боевые бронированные машины – 8579 (+17) единиц;
- артиллерийские системы – 5450 (+25) единиц;
- РСЗО – 733 (+3) единицы;
- средства ПВО – 500 (+1) единиц;
- самолетов – 315 единиц;
- вертолетов – 316 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4387 (+4) единиц;
- крылатые ракеты – 1419 (+4) единиц;
- корабли – 18 единиц;
- автомобильная техника и автоцистерны – 7 909 (+43) единиц;
- специальная техника – 820 (+11) единиц.
Что происходит на поле боя
- В командовании украинской армии сообщили утром 29 августа, что враг нанес 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск, городам и селам.
- На Марьинском направлении Вооруженные Силы продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Очевидно, врагу не удастся достичь поставленной цели.
- Кроме того, наши военные осуществляют контрнаступление на Мелитопольском направлении на Запорожье. В частности, закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.