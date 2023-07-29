Потери России больше, чем во время войны в Афганистане, – Череватый о Бахмутском направлении

Кремль перебрасывает все силы на Бахмутское направление, чтобы удержать свои позиции. Потери оккупационной армии уже превышают количество погибших советских солдат во время войны в Афганистане.

Об этом в эфире "Freeдом" рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, сообщает 24 Канал. По его словам, Бахмутское направление и Бахмут имеют для захватчиков не только информационно-пропагандистское значение, но и военное.

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Потери России в Украине превысили потери в Афганистане

Череватый подчеркнул, что потери России на Бахмутском направлении для армии 21-го века невероятны. Ведь там Кремль уже положил больше своих солдат, чем советская армия во время войны в Афганистане.

Однако Силы обороны продолжают освобождать украинские земли метр за метром, даже несмотря на то, что Россия продолжает перебрасывать силы, чтобы удержать позиции.

Враг отчаянно сопротивляется. 537 раз он за эти сутки обстрелял нас на Бахмутском направлении, совершил три авианалета, 11 боевых столкновений,

– заметил представитель Восточной группировки войск.

По его словам, в течение суток украинские военные:

уничтожили 73 оккупанта и ранили 147;

взяли двух вражеских солдат в плен;

уничтожили БМП, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 8 артиллерийских орудий, 2 противотанковых ракетных комплекса, 1 дрон камикадзе и 2 полевых склада с боеприпасами.

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Общие потери России в войне

По состоянию на утро 29 июля Силы обороны ликвидировали свыше 245 тысяч российских военных. Следует заметить, что реальная цифра потерь врага может быть значительно больше, ведь подсчет усложняется активными боевыми действиями.

Кроме того, украинские бойцы превратили в металлолом тысячи вражеских танков, боевых бронированных машин и артиллерийских установок. Самой дорогой потерей Кремля с начала полномасштабного вторжения остается крейсер "Москва". В целом ВСУ испепелили: