Российские оккупанты понимают, что их в этой жизни уже ничего не спасет и вежливо самоликвидируются. В частности, погибают в "алкогольных" ДТП.

Новость сообщил Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя. Он рассказал, что БТР с оккупантами эпически врезался в столб, а тогда, чтобы точно не осталось никаких шансов выжить, – в бетонную стену. Инцидент произошел на въезде в поселок Урзуф

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На концерт к Кобзону сразу отправились 3 оккупантов. Кроме того, известно о по меньшей мере 6 пострадавших оккупантах.

После первого удара в столб десяток оккупантов на броне взлетели под колеса, и, продолжая движение, бронемашина их переехала. Причина – банальна. Пьяный водитель. Молодцы. Алкогольные диверсанты Мариупольского района работают,

– говорится в сообщении.

Общие потери врага

Оккупанты ежедневно несут колоссальные потери. По состоянию на 16 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 97 270 оккупантов. Также уничтожили: