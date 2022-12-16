Алкогольные диверсанты: под Мариуполем вражеский БТР въехал в столб, погибли оккупанты

16 декабря 2022, 14:28
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Андрющенко Time

Российские оккупанты понимают, что их в этой жизни уже ничего не спасет и вежливо самоликвидируются. В частности, погибают в "алкогольных" ДТП.

Новость сообщил Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя. Он рассказал, что БТР с оккупантами эпически врезался в столб, а тогда, чтобы точно не осталось никаких шансов выжить, – в бетонную стену. Инцидент произошел на въезде в поселок Урзуф

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На концерт к Кобзону сразу отправились 3 оккупантов. Кроме того, известно о по меньшей мере 6 пострадавших оккупантах.

После первого удара в столб десяток оккупантов на броне взлетели под колеса, и, продолжая движение, бронемашина их переехала. Причина – банальна. Пьяный водитель. Молодцы. Алкогольные диверсанты Мариупольского района работают,
– говорится в сообщении.

Общие потери врага

Оккупанты ежедневно несут колоссальные потери. По состоянию на 16 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 97 270 оккупантов. Также уничтожили:

  • танков – 2980 (+5),
  • боевых бронированных машин – 5952 (+6),
  • артиллерийских систем – 1946 (+3),
  • РСЗО – 410 (+4),
  • средств ПВО – 211,
  • самолетов – 281,
  • вертолетов – 264,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4),
  • крылатых ракет – 592,
  • кораблей/катеров – 16 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4563,
  • специальной техники – 171.
Автор: Мар'яна Бекало