В России признали, что потери в войне с Украиной выросли: какие регионы не жалеет Кремль
Источник:Алексей Копытько
Группа "Информационного сопротивления" продолжает фиксировать имена российских солдат, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили. В июне среднее количество убитых, которое показывают в России, несколько увеличилось.
По состоянию на 17 июня в списке 58 208 человек, по которым есть полные данные. Еще около 400 точно мертвы и признаны таковыми в России, но есть какие-то технические разночтения.
Смотрите также Путин ненароком раскрыл реальное положение России и подсказал миру, как победить
В июне количество признанных погибших на войне выросло
В июне среднее количество убитых, которое показывают в России, немного увеличилось. В период с 3 по 17 июня оно составляло 116 человек в сутки. Ранее в среднем это число составляло около 100 человек.
Какие-то далеко идущие выводы (больше гибнет или больше показывают) на основании этих данных я пока не делал бы. В целом сейчас – это отражение интенсивности боев в апреле-мае на всех участках фронта. Спустя полтора месяца после начала российской активности на севере Харьковской области мы пока не можем говорить о каком-то серьезном росте общественных потерь среди жителей Северо-Западного федерального округа России.
Москвичей до сих пор берегут: о чем говорит статистика потерь по регионам
Пока что основные потери России – жители Центрального федерального округа и других регионов. Объяснением может быть то, что части номинально Ленинградского военного округа, которые оперируют на этом участке, укомплектованы мобилизованными и наемниками отовсюду.
В абсолютных цифрах среди лидеров по потерям – без особых изменений:
- Краснодарский край – 2 821;
- Башкортостан – 2 159;
- Свердловская область – 2 073;
- Татарстан – 1 990;
- Челябинская область – 1 699;
- Пермский край – 1 632;
- Самарская область – 1 513;
- Бурятия – 1 354;
- Московская область – 1 333;
- Иркутская область – 1 301.
Если исключить в потерях Краснодарского края "вагнеровцев", которых набирали отовсюду, наибольшие потери в абсолютных цифрах несет Башкирия. Все тот же вопрос – ради чего?
Если смотреть на относительные цифры (количество убитых на 10 тысяч мужчин трудоспособного возраста), то лидеры такие:
- Тива - 60;
- Сахалин – 48;
- Бурятия - 48;
- Чукотка – 47;
- Республика Алтай – 44;
- Забайкалье – 38;
- Ненецкий АО – 36;
- Магаданская область - 31;
- Псковская область – 30;
- Северная Осетия – 29.
Для сравнения:
- Москва – 2;
- Санкт-Петербург – 4;
- Московская область – 5;
- Ингушетия – 6 6;
- Кабардино-Балкария – 6 6;
- Чечня – 7;
- Тульская область - 7.
К слову, на днях была новость, что Россия перебросила с военных баз из приграничных с Финляндией регионов до 80% техники. Так или иначе, Украина сейчас – основной гарант безопасности Скандинавских и Балтийских стран.