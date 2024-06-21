В России признали, что потери в войне с Украиной выросли: какие регионы не жалеет Кремль

Группа "Информационного сопротивления" продолжает фиксировать имена российских солдат, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили. В июне среднее количество убитых, которое показывают в России, несколько увеличилось.

По состоянию на 17 июня в списке 58 208 человек, по которым есть полные данные. Еще около 400 точно мертвы и признаны таковыми в России, но есть какие-то технические разночтения.

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В июне количество признанных погибших на войне выросло

В июне среднее количество убитых, которое показывают в России, немного увеличилось. В период с 3 по 17 июня оно составляло 116 человек в сутки. Ранее в среднем это число составляло около 100 человек.

Какие-то далеко идущие выводы (больше гибнет или больше показывают) на основании этих данных я пока не делал бы. В целом сейчас – это отражение интенсивности боев в апреле-мае на всех участках фронта. Спустя полтора месяца после начала российской активности на севере Харьковской области мы пока не можем говорить о каком-то серьезном росте общественных потерь среди жителей Северо-Западного федерального округа России.

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Пока что основные потери России – жители Центрального федерального округа и других регионов. Объяснением может быть то, что части номинально Ленинградского военного округа, которые оперируют на этом участке, укомплектованы мобилизованными и наемниками отовсюду.

В абсолютных цифрах среди лидеров по потерям – без особых изменений:

Краснодарский край – 2 821;

Башкортостан – 2 159;

Свердловская область – 2 073;

Татарстан – 1 990;

Челябинская область – 1 699;

Пермский край – 1 632;

Самарская область – 1 513;

Бурятия – 1 354;

Московская область – 1 333;

Иркутская область – 1 301.

Если исключить в потерях Краснодарского края "вагнеровцев", которых набирали отовсюду, наибольшие потери в абсолютных цифрах несет Башкирия. Все тот же вопрос – ради чего?

Если смотреть на относительные цифры (количество убитых на 10 тысяч мужчин трудоспособного возраста), то лидеры такие:

Тива - 60;

Сахалин – 48;

Бурятия - 48;

Чукотка – 47;

Республика Алтай – 44;

Забайкалье – 38;

Ненецкий АО – 36;

Магаданская область - 31;

Псковская область – 30;

Северная Осетия – 29.

Для сравнения:

Москва – 2;

Санкт-Петербург – 4;

Московская область – 5;

Ингушетия – 6 6;

Кабардино-Балкария – 6 6;

Чечня – 7;

Тульская область - 7.

К слову, на днях была новость, что Россия перебросила с военных баз из приграничных с Финляндией регионов до 80% техники. Так или иначе, Украина сейчас – основной гарант безопасности Скандинавских и Балтийских стран.