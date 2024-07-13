Кремлю все труднее скрывать потери, а ресурсы исчерпываются, – ГУР об изменении настроений в России

Начатая Россией война против Украины становится фактором раздражения в регионах страны-агрессора. Российским пропагандистам стало труднее скрывать уровень потерь.

В ГУР отметили, что информация о боевых действиях, которую транслирует российская пропаганда, все чаще вызывает у местного населения усталость и недовольство, чем восторг, как это было в начале так называемой "спецоперации".

Смотрите также Российская армия потеряла еще более 1 тысячи воинов, 8 танков и 24 ББМ: потери врага 13 июля

Ресурсы ведения боевых действий агрессора исчерпываются

В разведке отметили, что одной из причин изменений в отношении россиян к войне является несоответствие распространяемой режимом информации с реальным положением: уровень потерь во время войны скрывать все труднее, а ресурсы для ведения боевых действий исчерпываются. В частности, об этом свидетельствует активная подготовка Москвы к рекордному в своей истории повышению налогов.

Согласно плану Кремля, под видом "прогрессивной шкалы налога на прибыль физических лиц" поборы в бюджет вырастут для россиян, зарабатывающих более 2 200 долларов в месяц.

Ставка налога на прибыль возрастет с 20% до 25%. По оценкам российского режима, так называемая "налоговая реформа" позволит собрать около 200 миллиардов долларов в период с 2025 по 2031 год.

Неутешительная динамика общественных настроений, которую отслеживают в Кремле, заставляет российское военно-политическое руководство готовить население к "затягиванию поясов" и реагировать – региональные представители путинского режима уже пытаются смещать фокус внимания с раздражающей военной тематики на "бурное" решение социально-бытовых проблем,

– сказали в ГУР.

Кремль пытается снизить градус недовольства

В разведке отметили, что теперь приспешники Путина пытаются проводить мероприятия "поддержки" оккупантов, которые повоевали в Украине. Отдельное место выделили россиянам с инвалидностью, количество которых постоянно растет. К примеру, минимальное количество мест для людей с инвалидностью на российских парковках теперь составляет 15%.

Также в России распорядились выделять участникам войны против Украины так называемые "верещагинские карты" – ваучеры номиналом 15 тысяч рублей, на которые в течение года можно покупать билеты в учреждения культуры.

В ГУР отметили, что такая активизация "социальной" деятельности Москвы свидетельствует о попытке канализировать недовольство и избежать неконтролируемых социальных взрывов в России.