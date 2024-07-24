Минус авиация, танки, ПВО, арта и более тысячи оккупантов: потери врага 24 июля
Кремль продолжает платить кровью своих солдат за собственные имперские амбиции. Вражеские оккупанты массово гибнут на войне в Украине, резервы врага также уменьшаются.
По данным Генштаба, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте ориентировочно 1 140 российских воинов. Часть из них погибла, часть получила серьезные ранения.
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Потери врага на войне по состоянию на 24 июля
С начала полномасштабной войны Россия потеряла на фронте около 570 120 своих солдат убитыми и ранеными.
Кроме этого, украинские воины сожгли сотни тысяч единиц вражеской техники. В частности:
- танков – 8 302 единицы,
- боевых бронированных машин – 16 013 единиц,
- артиллерийских систем – 15 759 единиц,
- РСЗО – 1 125 единиц,
- средства ПВО – 902 единицы,
- самолетов – 363 единицы,
- вертолетов – 326 единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 12 544 единиц,
- крылатые ракеты – 2 402,
- корабли и катера – 28 единиц,
- подводные лодки – 1 единица,
- автомобильной техники и автоцистерн – 21 279 единиц,
- специальной техники – 2 650 единиц.
Между тем за минувшие сутки враг потерял 14 танков, 13 ББМ, 65 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 1 крылатую ракету, 77 единиц автотехники и цистерн с ГСМ и 10 единиц спецтехники.
Кроме этого, наши защитники уничтожили 1 вражеский самолет – зенитчики сбили вражеский штурмовик Су-25 на Покровском направлении.