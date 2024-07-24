Минус авиация, танки, ПВО, арта и более тысячи оккупантов: потери врага 24 июля

Кремль продолжает платить кровью своих солдат за собственные имперские амбиции. Вражеские оккупанты массово гибнут на войне в Украине, резервы врага также уменьшаются.

По данным Генштаба, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте ориентировочно 1 140 российских воинов. Часть из них погибла, часть получила серьезные ранения.

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Потери врага на войне по состоянию на 24 июля

С начала полномасштабной войны Россия потеряла на фронте около 570 120 своих солдат убитыми и ранеными.

Кроме этого, украинские воины сожгли сотни тысяч единиц вражеской техники. В частности:

танков – 8 302 единицы,

боевых бронированных машин – 16 013 единиц,

артиллерийских систем – 15 759 единиц,

РСЗО – 1 125 единиц,

средства ПВО – 902 единицы,

самолетов – 363 единицы,

вертолетов – 326 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 12 544 единиц,

крылатые ракеты – 2 402,

корабли и катера – 28 единиц,

подводные лодки – 1 единица,

автомобильной техники и автоцистерн – 21 279 единиц,

специальной техники – 2 650 единиц.

Между тем за минувшие сутки враг потерял 14 танков, 13 ББМ, 65 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 1 крылатую ракету, 77 единиц автотехники и цистерн с ГСМ и 10 единиц спецтехники.

Кроме этого, наши защитники уничтожили 1 вражеский самолет – зенитчики сбили вражеский штурмовик Су-25 на Покровском направлении.



Потери врага 24 июля / Генштаб ВСУ