1210 оккупантов ликвидировали ВСУ за сутки: потери врага на 14 сентября
14 сентября 2024, 07:25Читати новину українською
Источник:Генштаб
Российские войска не отказались от захватнических планов и продолжают наступать на линии фронта. При этом оккупанты несут значительные потери, ведь Силы обороны отражают атаки врага. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1210 российских военных.
Актуальную статистику потерь врага по состоянию на 14 сентября обновил Генштаб ВСУ. Отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.
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Потери России в войне на 14 сентября
- личного состава – около 632630 (+1210) человек,
- танков – 8674 (+3),
- боевых бронированных машин – 17043 (+40),
- артиллерийских систем – 18086 (+25),
- РСЗО – 1186 (+1),
- средств ПВО – 946 (+1),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15149 (+36),
- крылатые ракеты – 2591 (+0),
- кораблей / катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 24631 (+71),
- специальной техники – 3084 (+13).