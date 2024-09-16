Более тысячи ликвидированных оккупантов, танки и БМП: потери врага 16 сентября

16 сентября 2024, 07:24
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Автор: Анастасия Лукашевская

Источник:

Генштаб

Силы обороны продолжают отражать наступление врага и наносить противнику потери. За сутки ВСУ уничтожили 1060 оккупантов.

Актуальную статистику потерь врага по состоянию на 16 сентября обновил Генштаб ВСУ. Отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.

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Общие потери противника в живой силе достигают вне 634 тысячи оккупантов.

Потери России в войне

  • личного состава – около 634860 (+1060) человек,
  • танков – 8683 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 17071 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 18123 (+14) ед,
  • РСЗО – 1187 (+1) ед,
  • средства ПВО – 947 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15263 (+29),
  • крылатые ракеты – 2592 (+0),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24712 (+28) ед,
  • специальная техника – 3090 (+6)


Потери врага в войне / Инфографика Генштаба