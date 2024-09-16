Более тысячи ликвидированных оккупантов, танки и БМП: потери врага 16 сентября

Силы обороны продолжают отражать наступление врага и наносить противнику потери. За сутки ВСУ уничтожили 1060 оккупантов.

Актуальную статистику потерь врага по состоянию на 16 сентября обновил Генштаб ВСУ. Отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.

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Общие потери противника в живой силе достигают вне 634 тысячи оккупантов.

Потери России в войне

личного состава – около 634860 (+1060) человек,

танков – 8683 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 17071 (+8) ед,

артиллерийских систем – 18123 (+14) ед,

РСЗО – 1187 (+1) ед,

средства ПВО – 947 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15263 (+29),

крылатые ракеты – 2592 (+0),

корабли / катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 24712 (+28) ед,

специальная техника – 3090 (+6)



Потери врага в войне / Инфографика Генштаба